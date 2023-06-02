Ağır hasarlı binanın önündeki yol çöktü, araç içerisine düştü
ELAZIĞ’DA AĞIR HASARLI BİR BİNANIN ÖNÜNDEKİ YOL ÇÖKTÜ. TEMİZLİK ARACI İÇERİSİNE DÜŞEREK YAN YATARKEN, EKİPLER YOLUN TADİLATI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI.
Asayiş 02.06.2023, 11:04
Elazığ’da ağır hasarlı bir binanın önündeki yol çöktü. Temizlik aracı çukura düşerek yan yatarken, ekipler yolun tadilatı için çalışma başlattı.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez İstasyon Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 BNV 574 plakalı temizlik aracı, ağır hasarlı binanın önünden geçtiği sırada çökme meydana geldi. Çöküntünün içerisine düşen araç yan yattı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Elazığ Belediyesi ekipleri, yolu trafiğe kapatarak çalışma başlattı.