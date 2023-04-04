Ağır hasarlı binadan kapı sökerken düşerek ağır yaralandı

Malatya’da ağır hasarlı bir binadan kapı sökerken dengesini kaybedip 3. kattan düşen şahıs ağır yaralandı.

6 Şubat depremlerinden etkilenen illerin başında yer alan Malatya’da, ağır hasarlı 5 katlı bir binadan kapı söken şahıs, 3. kattan düşerek ağır yaralandı. Battalgazi ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi Antepli Sokak’ta yaşanan olayda binadan düşerek yaralanan F.K. olay yerine çağrılan ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Yaralı şahsın hayati riskinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.