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Ağılda çıkan yangın 20 hayvanı telef etti

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde bir ağılda çıkan yangında 20 küçükbaş hayvan telef oldu.

Asayiş 04.07.2022, 22:45
Ağılda çıkan yangın 20 hayvanı telef etti

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde bir ağılda çıkan yangında 20 küçükbaş hayvan telef oldu.

Kırkağaç ilçesi Gelenbe Mahallesi’nde saat 15.30 sıralarında A.K.’ye (37) ait ağılda çıkan yangında 7 koyun, 9 kuzu, 2 keçi ve 2 oğlak olmak üzere toplam 20 küçükbaş hayvan yanarak telef oldu. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Soma Olay Yeri İnceleme ve itfaiye ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede yangının sebebi tespit edilemezken, olayla ilgili Kırkağaç Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla soruşturma başlatıldı.

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