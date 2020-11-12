banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi
EFT saatleri değişiyor mu?
EFT saatleri değişiyor mu?
Paşinyan günler sonra ortaya çıktı
Paşinyan günler sonra ortaya çıktı
Arsenal'in yeni Mesut Özil'i: Yusuf Yazıcı!
Arsenal'in yeni Mesut Özil'i: Yusuf Yazıcı!

Ağıla giren köpekler 30 koyunu telef etti

VAN'IN ÇALDIRAN İLÇESİNDE AĞILA GİREN BAŞIBOŞ KÖPEKLER 30 KOYUNU TELEF ETTİ.

Asayiş 12.11.2020, 17:22
Ağıla giren köpekler 30 koyunu telef etti

Van’ın Çaldıran ilçesinde ağıla giren başıboş köpekler 30 koyunu telef etti.

İlçeye bağlı Koçovası Mahallesi’nde yaşayan Barış Gülmez’e ait ağıla giren başıboş köpekler, içerideki koyunlara saldırdı. Köpekler hayvanlardan 30’unu telef ederken, 20’sini de yaraladı. Başıboş köpeklerin sürekli hayvanlara saldırdığını ifade eden Gülmez, “Vatandaşlar köpeklerini getirip yol üzerine bırakıyor. Sahipsiz kalan köpekler mahallemize geliyor. Dün gece hayvanları ağıla koyduktan sonra köpekler içeri girmiş ve 30 koyunumu telef etmiş. Ayrıca 20 koyunu da yaralamış” dedi.
Yorumlar (0)
banner417
14°
az bulutlu
banner378