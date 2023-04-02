Ağıla giren hırsızlar 2 keçi ile 1 horoz ve 1 civcivli tavuk çaldı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, hırsızlık yapmak amacıyla bir ağıla giren hırsız ya da hırsızlar, ağılda bulunan 2 adet keçi ile 1 horoz ve 1 civcivli tavuk çaldı. Hırsızların ağılda bıraktığı civcivler ise soğukta telef oldu.

Olay, Yeni Mahalle İnönü Caddesi’nde Hamdi Bulut isimli esnafın ağılında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İnönü Caddesi’nde bulunan iş yerinin karşısındaki ağılda 2 adet keçi ile 1 horoz ve 1 civcivli tavuk besleyen Bulut’un ağılına gece saatlerinde kişi ya da kişiler girdi. Ağılda bulunan hayvanları gözüne kestiren hırsızlar, 2 adet keçi ile 1 horoz ve 1 civcivli tavuk çaldı. Hırsızların ağılda bıraktığı civcivler ise soğukta telef oldu. Sabah ağılının kapısının açık olduğunu gören Bulut, ağıla girdiğinde keçileri ile tavuk ve horozunun çalındığını anlayıp, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis, yaptıkları incelemede hırsızlık olayını M.O. ve M.O. isimli baba ve oğlun gerçekleştirdiğini tespit etti. Şahısları kısa sürede yakalayıp gözaltına alınan baba ve oğul hakkında işlem başlatıldı. Çalınan 2 keçi ve horoz ile tavuk sahibine teslim edildi. Civcivlerinin öldüğüne üzüldüğünü dile getiren Hamdi Bulut, Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü personeline teşekkür etti.