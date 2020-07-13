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Ağaran Şelalesi yolu trafiği kapattı
RİZE’NİN ÇAYELİ İLÇESİNDE BULUNAN AĞARAN ŞELALESİ, BÖLGEDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ YAĞIŞIN ARDINDAN TAŞARAK YOLU TRAFİĞE KAPATTI.
Asayiş 13.07.2020, 18:07
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Rize’nin Çayeli ilçesinde bulunan Ağaran Şelalesi, bölgede etkili olan şiddetli yağışın ardından taşarak yolu trafiğe kapattı.
Rize’nin Çayeli ilçesinde son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı haline gelen ve şehir merkezine çok yakın olduğu için cazip bir turizm merkezi olan Ağaran Şelalesi, taşarak bölgeyi sular altında bıraktı. Turizm tesislerinin olduğu bölgede şelalenin debisinin artması ile yol ulaşıma kapandı.
Öte yandan, bölgedeki Şairler Deresi de yağmurun etkisi ile dere yatağına sığmayarak taştı. İlçe merkezinde bulunan cadde ve sokaklarda da derenin taşmasıyla su baskını meydana geldi.
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