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Ağaçtan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Samsun’da çıktığı ağaçtan düşen yaşlı adam tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Asayiş 04.09.2022, 11:24
Samsun’da çıktığı ağaçtan düşen yaşlı adam tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Samsun’un Bafra ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Ş. (74) çıktığı ağaçtan düşerek yaralandı. Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Hasan Ş., hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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