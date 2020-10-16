Ağaçtan düşen yaşlı adam 5 gün sonunda hayatını kaybetti

Bolu’nun Mengen ilçesinde ceviz topladığı sırada ağaçtan düşen Naci Soydan (83), kaldırıldığı hastanede 5 gün sonra yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Mengen ilçesine bağlı Aktepe köyünde yaşayan Naci Soydan, ceviz toplamak için evinin bahçesindeki ağaca çıktı. Soydan, ceviz topladığı sırada dengesini kaybederek ağaçtan düştü. Yaşlı adamın hareketsiz halde yerde yattığını gören yakınları durumu 112 Sağlık ekiplerine bildirdi.

Ağaçtan düşerek ağır yaralanan Soydan, 112 Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi gördüğü hastanede 5 gün boyunca yaşam mücadelesi veren Soydan, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.