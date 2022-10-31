Ağaçta kalan kediyi ne döner, ne de kedi sesi aşağı indirebildi

Sivas’ta bir ağaçta mahsur kaldığı düşünülen kedi herkesi seferber etti, ama yavru kedi bir türlü aşağı inmedi.

Edinilen bilgilere göre olay Camikebir Mahallesi Şifahiye sokak Şifaiye Medresesi bahçesinde meydana geldi. Ağaçtan kedi sesini duyan vatandaşlar kedinin mahsur kalmış olabileceği düşüncesiyle durumu Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler kediyi kurtarmak için uzun uğraşlar verdi. Ekiplerin çalışmasına vatandaşlarda yardım etti. İtfaiye ekipleri kedi sesi açarken vatandaşlar ise kediyi aşağı indirebilmek için döner verdi. Ama yaramaz yavru kedi ne kedi sesine ne de dönere aldırış etti. Ekipler ve vatandaşlar kedinin kendisinin aşağıya inmesi için alanı terk etti.