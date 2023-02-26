Ağaçlık alanda yangın çıktı, 100 dönümlük arazi kül oldu

Sakarya’nın Karasu ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın neticesinde 100 dönümlük arazi kül oldu. Ekiplerin seferber olduğu yangın, yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü.

Aziziye Mahallesi Küçükboğaz mevkiinde bulunan ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, ormanlık alana doğru ilerlemeye başladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Arasözler yardımıyla müdahale edilen yangın, 3 saatlik mücadele neticesinde kontrol altına alınırken yaklaşık 100 dönümlük arazi adeta küle döndü. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.