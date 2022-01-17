Ağaçları katledilen yaşlı adamın sözleri yürekleri burktu

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde içerisinde 35 yıllık ceviz ağaçlarının da bulunduğu meyve bahçesindeki 100 adet ağacın balta ile katledildiğini gören yaşlı adamın sözleri yürekleri burktu.

Konuşmakta güçlük çeken ve ağlamamak için kendisini zor tutan 74 yaşındaki Abuzer Alkan’ın ilk sözü “Vicdansızlar, merhametsizler siz bu ağaçlara nasıl kıydınız?” oldu.

Ömrünü verdiği ceviz bahçesinde bulunan 150 ceviz ağacından 100’ü balta ile kesildi. Çelikhan Devlet Hastanesi kuzeyinde bulunan bahçede 35 yıllık ceviz ağaçları da bulunuyordu. Önceki gün kimliği belirsiz kişi veya kişiler bahçesinde ki 100’e yakın ceviz ağacını kökünden balta ile kesti. Komşuların haber vermesi üzerine bahçeye gelen yaşlı adam zor şartlarda yetiştirdiği ağaçları görünce şaşkına döndü. Kesilen ağaçlara tek tek dokunan Abuzer Alkan, bahçede kara kara düşündü. Abuzer Alkan, polis ekiplerine olayla ilgili şikayette bulundu.

Güçlükle konuşan Abuzer Alkan, “Ben bu bahçe için 35 senedir uğraşıyorum. Ben teneke ile aşağıda ki derenin içinden suyu çekerek bu ağaçları büyüttüm. Bunları o şekilde yetiştirdim. Vicdansızlar, merhametsizler, nasıl böyle bir şey yaparlar? Bunu yapanlar vicdansızdır. Beni mahvettiler, ne yapacağımı bilmiyorum. 100 tane cevizimi kesmişler” dedi.

Abuzer Alkan’ın oğlu Abdurrahman Alkan ise, “Bu dünyada bize bu zararı verenler Allah huzurunda ne yapacak? Bize bunu yapanları Allah’a havale ediyoruz. Ceviz ağaçlarını kesmişler, katliam yapmışlar. Bunu devletimizden kim yapmışsa suçlunun bulunmasını istiyoruz” diye konuştu.