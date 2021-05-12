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Ağacın dibine sıkışan köpek için seferber oldular

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde ormanlık alanda toprak çökmesi sonucu ağacın dibinde sıkışan köpek, belediye kepçesi ile kurtarıldı.

Asayiş 12.05.2021, 14:10
Ağacın dibine sıkışan köpek için seferber oldular

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde ormanlık alanda toprak çökmesi sonucu ağacın dibinde sıkışan köpek, belediye kepçesi ile kurtarıldı.

Olay, Gölcük ilçesi Değirmendere Cumhuriyet Mahallesi Garipler Mezarlığı’ndaki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan 2 gündür köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar çevrede arama yaptı. Köpeğin ağaç dibinde sıkışmış halde olduğunu gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekibi kullandıkları ekipmanlarla köpeği çıkarmaya çalıştı. Daha sonra bölgeye belediye kepçesi istendi. Kepçenin çalışmasının ardından köpek kurtarıldı. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, vatandaşlar itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
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