Ağacın altında kalarak ağır yaralanmıştı, organları 3 hastaya umut oldu

Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesinde ormanlık alanda kestiği ağacın altında kalarak ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Mustafa Erdoğan’ın organları 3 hastaya umut oldu.

Olay, 1 Mart tarihinde Çarşıbaşı ilçesine bağlı Yavuz mahallesindeki Kayıktaş mevkiinde meydana geldi. Ormanlık alanda kestiği ağaç üzerine devrilen Mustafa Erdoğan (57), ağır yaralandı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Erdoğan, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedavi gören Mustafa Erdoğan, 14 gün sonra hayatını kaybetti. Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakil Birimi anestezi yoğun bakımında beyin ölümü gerçekleşen Mustafa Erdoğan’ın ailesi ile organ bağışını görüştü. Görüşmenin ardından ağabey Kemal Erdoğan, oğlu Hasan Erdoğan ve ailesi Mustafa Erdoğan’ın organları bağışlamaya karar verdi. Erdoğan ailesinin onayının ardından Mustafa Erdoğan’ın organları 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi organ nakil ekibi tarafından operasyonla alınarak Samsun ve Erzurum’daki 3 hastaya umut oldu.