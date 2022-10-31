Ağacı kökünden sökerek durabildi, büyük bir kazanın eşiğinden dönüldü

Tokat’ta yokuş yoldan geri kaçan kamyon çam ağacına çarparak durabildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Tokat Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. İstanbul’dan Tokat’a bir tekstil fabrikasına kumaş götüren Zafer B. idaresindeki Ford marka 34 DIZ 284 plakalı kamyon yokuş yolda stop etti. Geri geri kaymaya başlayan kamyon refüjde bulunan bir çam ağacına çarparak durabildi. Kaza anında yolda başka bir aracın bulunmaması büyük bir kazayı önledi. Zafer B. yokuş çıkarken kamyonun biranda stop ettiğini ifade ederek, "Kamyon rampada kaldı, havası boşaldı. Boşalınca frenler tutmadı. Frenler tutmayınca ağaca çarparak durabildim. O sırada kamyonun arkasından bir araç yoktu. Olsa idi büyük bir kaza olurdu. Yolun sağ tarafına kırsam uçurumdu. Sola kırdığım için ağaca çarparak durabildim" dedi.