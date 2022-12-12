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Ağacata mahsur kalan kedi kurtarıldı
Kilis’te, Ağaca kuş avlamaya çıkan kedi mahsur kalınca itfaiye tarafından kurtarıldı.
Asayiş 12.12.2022, 09:39
Kilis’te, Ağaca kuş avlamaya çıkan kedi mahsur kalınca itfaiye tarafından kurtarıldı.
Helvacıoğlu Mahallesi Karataş TOKİ’de bir ağaca kuş avlamak için çıkan kedi inemeyince sesini duyan vatandaşların Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne haber etmeleri üzerine İtfaiye ekipleri, Kediyi aparatla ağaçtan kurtardı.
Kurtarılan kedi hızlı bir şekilde koşarak uzaklaştı.