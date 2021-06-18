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Ağaca çarpan otomobil hurdaya döndü: 4 yaralı

Düzce’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ağaca çarparak durabildi. Kazada otomobil hurdaya dönerken, 4 kişi de yaralandı.

Asayiş 18.06.2021, 00:18
Ağaca çarpan otomobil hurdaya döndü: 4 yaralı

Düzce’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ağaca çarparak durabildi. Kazada otomobil hurdaya dönerken, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, Düzce Bahçeşehir Bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2. Düzce Bulvarı’ndan 1. Düzce Bulvarı istikametine seyir halinde olan Nazif Söylemez idaresindeki 67 DZ 168 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle yol kenarındaki ağaca çarptı. Hurdaya dönen araç içerisindeki sürücü Naif Söylemez ile birlikte Sabriye Söylemez, Hüseyin Arda Söylemez ve Hatice Söylemez yaralandı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Otomobilde sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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