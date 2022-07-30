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Ağaca çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya’da kontrolden çıkıp yol kenarındaki ağaca çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Asayiş 30.07.2022, 10:31
Ağaca çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya’da kontrolden çıkıp yol kenarındaki ağaca çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Muratpaşa ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aktuğ Sucugil (36) idaresindeki 07 ALU 287 plakalı motosiklet, kontrolden çıkıp yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yaklaşık 100 metre sürüklenirken sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem alırken, Sucugil’ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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