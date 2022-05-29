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Ağaca asılı halde bulundu

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir kişi ağaca asılı halde bulundu.

Asayiş 29.05.2022, 11:58
Ağaca asılı halde bulundu

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir kişi ağaca asılı halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı İsabeyli Mahallesi’nde bir site içerisinde sabaha karşı 03.30’da meydana geldi. Sabah saatlerinde bahçe içerinde buluna portakal ağacında birisinin asılı olduğu ihbarı üzerine güvenlik ve 112 ekipleri geldi. Ağaca asılı halde bulunan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Şahsın 51 yaşındaki Murat S. olduğunu belirleyen ekipler olay yeri incelemesi yaptı. Murat S., cenaze aracına konularak otopsisi yapılmak üzere morga götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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