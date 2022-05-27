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Ağaç park halindeki aracın üzerine devrildi

Adana’da parktaki ağaç yol kenarında duran hafif ticari aracın üzerine devrilerek, maddi hasara neden oldu.

Asayiş 27.05.2022, 17:34
Ağaç park halindeki aracın üzerine devrildi

Adana’da parktaki ağaç yol kenarında duran hafif ticari aracın üzerine devrilerek, maddi hasara neden oldu.

Bir sürücü Seyhan ilçesi Ulu Cami Mahallesi’ndeki Ali Münif Caddesi’ne gelerek hafif ticari aracını yol kenarına park etti. Bir süre sonra aracın üzerine Ziyapaşa Parkı’ndaki bir ağaç devrildi. Araçta maddi hasar oluşurken, araç sahibi olay yerine geldiğinde ağacı aracının üzerinde görünce şok oldu. Belediye ekipleri çağrılarak ağacı kaldırma çalışması başlattı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

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