Ağaç keserken canından oldu

Tokat’ın Erbaa ilçesine kestiği ağacın dalı yüzüne çarpan şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Erbaa ilçesi Değirmenli köyünde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Yaşar Celep (56), ağaç keserken devrilen ağacın dalı yüzüne çarpınca bir anda yere yığıldı. Çarpmanın şiddetiyle ağır yaralanan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Savcının incelemesinin ardından Yaşar Celep’in cenazesi Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.