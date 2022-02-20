Ağaç katliamında kesilen ağaçları taşıyan kamyon önce güvenlik kameralarına. sonra jandarmaya yakalandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Sorgun Çamlığı’nda 5 yıldızlı otellerin bulunduğu alanda yaklaşık 60 ton çam ağacının kesildikten sonra kamyona yüklenip götürülme anları güvenlik kameralarına yansıdı. Kamyon terk edilmiş halde bulunurken, sahibinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Sorgun Çamlığı’nın sahil tarafında 5 yıldızlı otellerin bulunduğu alanda altyapı çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılan yol güzergahında kendisini Orman İşletme Müdürlüğü’nün çalışanı olarak tanıttığı iddia edilen bir kişi ormanlık alanda ağaç kesimi yaptı. Kesilen ağaçlar altyapı çalışmasını gerçekleştiren taşeron firmanın iş makineleri tarafından kamyona yüklenmesinin ardından götürüldü. Yasal olmayan yollarla ağaç kesildiği ihbarını alan Manavgat Orman İşletme ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakoluna bağlı ekipler, kesim yapılan bölgede incelemelerde bulundu. Yapılan incelemede 75 metreküp yaklaşık 60 ton ağacın kesilerek götürüldüğü tespit edilirken, kesimi yapan kişinin F.D. olduğu belirlendi. Jandarma ve orman ekipleri ağaçları keserek götüren F.D.’nin yakalanması için çalışma başlatırken, ağaçların yüklenmesinde yardım ettikleri belirlenen taşeron firmaya bağlı 3 kepçe operatörü ve şantiye şefi hakkında da cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda adli işlem başlatıldı. Manavgat Orman İşletme ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakoluna bağlı ekiplerin çalışması sonucunda bölgede bulunan otellerin güvenlik kameralarından ağaçları kesen şüpheli ve ağaçları taşıdığı kamyon belirlendi. Kısa sürede plakasız kamyon jandarma ekipleri tarafından Side’de ağaçlar arasında park halinde bulundu. Jandarmanın orman ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler, Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda kamyonu zabıt altına alarak yediemin otoparkına çektirdi. Ağaçları keserek götürdüğü belirlenen F.D.’nin yakalanması için ise çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Otellere ait güvenlik kamerası görüntülerinde kamyona kepçenin yardım etmesi, kamyonun ağaçları götürmesi, ağaçların tartılması işlemleri yer aldı.