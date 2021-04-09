banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Sedat Peker operasyonunda son durum: Gözaltı sayısı 52'ye yükseldi
Sedat Peker operasyonunda son durum: Gözaltı sayısı 52'ye yükseldi
Kaza kırım nedir?
Kaza kırım nedir?
Yıl sonu dolar kuru beklentisi yükseldi!
Yıl sonu dolar kuru beklentisi yükseldi!
Bankalar Birliği'nin Başkanı kim olacak?
Bankalar Birliği'nin Başkanı kim olacak?

Ağaç dibine bırakılan şüpheli valiz tramvay seferlerini durdurdu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde tramvay durağı arkasında ağacın dibine bırakılan şüpheli valiz, bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatıldı. Tramvay seferlerinin durmasına sebep olan valizin boş olduğu belirlendi.

Asayiş 09.04.2021, 15:32
1
Ağaç dibine bırakılan şüpheli valiz tramvay seferlerini durdurdu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde tramvay durağı arkasında ağacın dibine bırakılan şüpheli valiz, bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatıldı. Tramvay seferlerinin durmasına sebep olan valizin boş olduğu belirlendi.

Olay, İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Doğu Kışla Parkı tramvay durakları arkasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tramvay durakları arkasında ağacın dibinde şüpheli bir valiz gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine bomba imha uzmanları ile çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri, valizin çevresini güvenlik şeridine alarak yaya ve araç geçişlerine kapatırken tramvay seferlerine ise ara verildi. Daha sonra olay yerine gelen özel kıyafetli bomba imha ekiplerince fünye yerleştirilen valiz patlatıldı.

Uzaktan kontrollü olarak imha edilen valizin yapılan incelemede boş olduğu belirlendi. Yapılan incelemenin ardından geçişlere kapatılan alan tekrar yaya ve araç geçişine açıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
10°
parçalı bulutlu