Ağabeyinin ulaşamadığı gencin şüpheli ölümü
Antalya’da ağabeyinin 2 gündür kendisine ulaşılamadığı genç evde battaniye sarılı olarak ölü bulundu.
Antalya’da ağabeyinin 2 gündür kendisine ulaşılamadığı genç evde battaniye sarılı olarak ölü bulundu.
Olay, Alanya’nın Karakocalı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan Yalçın Kip, 2 gün kardeşi Yılmaz Kip’e (26) ulaşamayınca gece saatlerinde arkadaşından yardım istedi. Yalçın Kip’in yardım istediği Mustafa Kaya, çaldığı kapının açılmaması üzerine kapıyı kırarak içeriye girdi. Kaya, içeriden gelen koku üzerine jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ve sağlık ekipleri battaniye sarılı halde bulunan Yılmaz Kip’in hayatını kaybettiği belirledi. Yapılan incelemelerde jandarma ekipleri Kip’in başına darbe aldığı ve cinayet şüphesi üzerine durdukları öğrenildi. Yapılan incelemelerin ardından Kip’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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