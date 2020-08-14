Ağabeyinin darp ettiği üniversiteli Ceylan, kendini ikinci kattan attı
ADANA’DA TELEFONU VERMEDİĞİ İÇİN AĞABEYİ TARAFINDAN DARP EDİLDİĞİ İLERİ SÜRÜLEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNİN İKİNCİ KATTAN ATLAYARAK İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDUĞU İDDİA EDİLDİ
Adana’da telefonunu vermediği için ağabeyi tarafından darp edildiği ileri sürülen üniversite öğrencisinin ikinci kattan atlayarak intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.
Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir şahsın iki katlı evin ikinci katından düştüğü ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden polis ekipleri, Ceylan E. (21) isimli genç kızın ikinci kattan düşerek yaralandığını tespit etti. Genç kız, sağlık ekiplerince ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Konuyla ilgili araştırma yapan ekipler, Kastamonu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencisi Ceylan E.’nin, ağabeyi A.E.(30) ile telefonunu istemesi üzerine tartıştığını belirledi. Tartışma sırasında ağabeyi tarafından darp edilen Ceylan E.’nin, ablasının araya girmesini fırsat bilerek ağabeyinden kaçtığı, ikinci kattan atlayarak bir aracın üstüne düştükten sonra zemine çarpması sonucu yaralandığı öğrenildi. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan Ceylan E.’nin kadın sığınma evine yerleştirildiği öğrenildi. Genç kızın şikayeti üzerine gözaltına alınan ağabeyle ilgili yaralamadan işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen zanlı ağabey, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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