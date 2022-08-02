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Ağabeyini vurdu kayıplara karıştı
Düzce’de kavga eden ağabey kardeş arasında çıkan kavgada ağabeyini kıraathanede vuran kardeş olay yerinden kaçarken ağabey hastaneye kaldırıldı.
Asayiş 02.08.2022, 15:14
Düzce’de kavga eden ağabey kardeş arasında çıkan kavgada ağabeyini kıraathanede vuran kardeş olay yerinden kaçarken ağabey hastaneye kaldırıldı.
Olay Düzce’nin Cumayeri ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Orta Mahalle üzerinde bulunan kahvehanede oturan S.C. ve kardeşi C.C. arasında fındık sebebi ile tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olay vatandaşların araya girmesi ile büyümeden kapatıldı. Kardeş C.C. evden getirdiği pompalı tüfekle kahvehane de oturan ağabeyinin ayağına ateş ederek yaraladı. Pompalı tüfekle kahvehaneden ayrılıp kayıplara karışan C.C. emniyet ekipleri tarafından gözlem altına alınırken S. C. ise Atatürk Devlet Hastanesi Acil servisine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.