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Ağabeyini silahla yaralayan genç adliyeye sevk edildi
Samsun’da ağabeyini silahlı yaralayan genç adliyeye sevk edildi.
Asayiş 29.12.2020, 13:20
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Samsun’da ağabeyini silahlı yaralayan genç adliyeye sevk edildi.
Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Kerimbey Mahallesi Organize Sanayi Köprüsü yanında dün sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında tartışma olduğu öğrenilen S.Y.(28), iş yerine gittiği ağabeyi A.Y.’ye (33) tabancayla ateş açtı. Sağ baldır ve sağ diz altı ile sol baldırından olmak üzere 3 yerinden yaralanan A.Y., 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Olaydan sonra kaçan S.Y., akşam saatlerinde polisi arayarak teslim oldu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edilen S.Y. sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.
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