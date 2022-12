Ağabeyini öldüren, kendisini sakat bırakan sürücünün yeniden yargılanmasını istiyor

Başkentte 19 Ekim’de yaşanan trafik kazasının ardından Okan Can Almaz hayatını kaybetmiş, kardeşi Mustafa Almaz ise sakat kalmıştı. Tedavileri süren Mustafa Almaz, abisi ve kendisine çarpan araç sürücüsünün yeniden yargılanmasını istiyor.

Ankara’da yaşayan Mustafa Almaz, ağabeyi Okan Can Almaz ile iş çıkışında karşıdan karşıya geçerken arkalarından süratle gelen bir aracın çarpmasıyla büyük bir felaket yaşadı. Ağabey Okan Can Almaz aracın çarpması sonucunda kafasına aldığı darbe ile hayatını kaybetti, Mustafa Almaz ise ağır yaralandı. Beyin kanaması geçiren ve vücudunun çeşitli yerlerindeki kırıklar oluşan Mustafa Almaz, 25 günlük yoğun bakım tedavisinin ardından taburcu edildi. Çarpan sürücü ise serbest bırakıldı. Kazanın ardından yatağa bağlı şekilde yaşamını sürdüren Almaz’ın tek isteği kendilerine çarpan araç sürücüsünün bir an önce yeniden yargılanması.

İhlas Haber Ajansı’na (İHA) konuşan Mustafa Almaz, yaşanan kazayı anlattı. İş çıkışında ağabeyi ile beraber eve gittiklerini belirten Almaz, “Bize hızla bir araç çarptı. Araç ilk başta ağabeyime çarptı sonra da bana çarpıyor. Kazada kaldırıma düşen abim beyin kanamasından dolayı olay yerinde vefat ediyor. Ben de çarpmanın etkisiyle yaralandım. Ayaklarımda kırıklar oluştu. Ben de beyin kanaması geçirdim, 25 gün yoğun bakımda kaldım. Şu anda yürüyemiyorum. Ayaklarımda hasarlar var ve neredeyse bütün dişlerim kırık” diye konuştu.

“Sürücü serbest kalmasın, cezası neyse çeksin”

Araç sürücüsünün kendilerine çarptıktan sonra olay yerinden uzaklaştığını söyleyen Almaz, “Sonradan kız arkadaşı motosikletle geliyor. Kız arkadaşı herhalde bir şok geçiriyor orada. Ardından polis arkadaşlar geliyor ve bizi hastaneye kaldırıyorlar. Sürücüde alkol çıkmış fakat herhangi bir ceza alma durumu olmamış, sürücü hala serbest. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Serbest kalmasın, suçu neyse cezasını çeksin” açıklamasında bulundu.

“Kazanın ardından maddi ve manevi yönden çok zor günler geçirdim”

Kazada yaralanan Mustafa Almaz’ın eşi Fatma Almaz ise kazanın ardından ailece çok mağdur olduklarını dile getirerek, “Neredeyse 40 gün oldu gecem gündüzüme karıştı. Bakımı çok zor oldu, maddi ve manevi yönden de çok zor günler geçirdim. Şu an baktığımızda çarpan kişi de serbest geziyor. Zoruna gidiyor insanın. Biz ağabeyimizi kaybedelim, toprağa gömelim. Eşim de zaten yürüyemiyor. Çok zor anlar geçiriyoruz. Şu anda her iki ayağında da platinler var” ifadelerini kullandı.