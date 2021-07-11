banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Richard Branson uzaya giden ilk milyarder oldu
Richard Branson uzaya giden ilk milyarder oldu
Kırkpınar'da başpehlivan Ali Gürbüz
Kırkpınar'da başpehlivan Ali Gürbüz
WhatsApp'tan düşük kaliteli fotoğraf ve videolar için yeni özellik
WhatsApp'tan düşük kaliteli fotoğraf ve videolar için yeni özellik
Bulgaristan Seçimlerinde Türkiye’de Açılan Sandıkların Adresleri
Bulgaristan Seçimlerinde Türkiye’de Açılan Sandıkların Adresleri

Ağabeyini bıçaklayarak öldürdü

Erzurum’un Horasan ilçesinde abi kardeş arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Kardeşi öz ağabeyini bıçaklayarak öldürdü.

Asayiş 11.07.2021, 19:36
Ağabeyini bıçaklayarak öldürdü
banner502

Erzurum’un Horasan ilçesinde abi kardeş arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Kardeşi öz ağabeyini bıçaklayarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, olay, Horasan ilçesine Bağlı Yarboğaz Mahallesinde meydana geldi. Raşit D., ağabeyi Fatih D. ile tarlada ot biçerken aralarında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga kardeşlerden Raşit D. öz ağabeyi Fatih D.’yi bıçakladı. Ağır yaralanan abi Fatih D. olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayı gerçekleştiren Raşit D. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Fatih D.’nin cenazesi, Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.
Yorumlar (0)
25°
açık
banner501