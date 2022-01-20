Samsun’da bir kişi evlerinde tartıştığı ağabeyini bıçakladı.

Olay, Samsun’un Vezirköprü ilçesinin Esentepe Mahallesi’nde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında çıkan tartışma sonucu V.Y.(17), ağabeyi S.Y.’yi (24) karnından bıçakladı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken, V.Y. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.