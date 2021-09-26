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Ağabeyine saldıranı görünce yardıma koştu, kendisi bıçaklandı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde ağabeyi ile husumetlisi arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan şahıs yaralandı.

Asayiş 26.09.2021, 11:39
Ağabeyine saldıranı görünce yardıma koştu, kendisi bıçaklandı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde ağabeyi ile husumetlisi arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan şahıs yaralandı.

Olay, Körfez ilçesi Akşemsettin Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ağabeyinin husumetlisi ile kavga ettiğini fark eden Hasan K., ayırmak için hemen yanlarına koştu. Hasan K.’nin olaya dahil olmasıyla kavga daha da büyüdü. Hasan K., ismi öğrenilemeyen husumetlisi tarafından bıçaklandı. Hasan K.’yi bıçaklayan şüpheli ise sert bir cisimle kafasına aldığı darbe neticesinde yaralandı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunmasıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Müdahalelerin ardından Hasan K. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine, diğer yaralı ise Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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