Ağabeyi ve 2 yeğenini vuran kardeş, adliyeye sevk edildi
ELAZIĞ’DA ARALARINDAKİ HUSUMETTEN DOLAYI AĞABEYİNİ VE 2 YEĞENİNİ AV TÜFEĞİ İLE VURAN KARDEŞ, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Elazığ’da aralarındaki husumetten dolayı evine geldiğini iddia ettiği ağabeyini ve 2 yeğenini av tüfeği ile vuran kardeş, adliyeye sevk edildi.
Olay, dün merkeze bağlı Sanayi Mahallesi Sevenler Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan Cem Ş., ikametini basmaya geldiğini iddia ettiği ağabeyi Ahmet, yengesi Hatice ve 2 yeğeninin üzerine otomatik av tüfeği ile ateş etti. Saçmalar Ahmet Ş. ve 2 oğluna isabet etti. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağabeyi ve yeğenlerini vuran şahıs, tüfeği ile polis merkezine giderek teslim oldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne götürülen şüpheli, Cem Ş.’nin ifadesi tamamlandı. İfadesi alınan şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.
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