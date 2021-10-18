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Ağabeyi tarafından kazara vurulan çocuk toprağa verildi

Sinop’ta 15 yaşındaki ağabeyi tarafından silahla kazara vurulan 13 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı.

Asayiş 18.10.2021, 17:44
Ağabeyi tarafından kazara vurulan çocuk toprağa verildi

Sinop’ta 15 yaşındaki ağabeyi tarafından silahla kazara vurulan 13 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı.

Sinop’un Boyabat ilçesine bağlı Çarşak köyünde 15 yaşındaki R.A.’nın elindeki silah kazara ateş aldı. Silahtan çıkan mermi 13 yaşındaki kardeşi Resul A.’ya isabet etti. Ağır yaralanan çocuk, 112 ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Resul A. için Boyabat ilçesine bağlı Çarşak köyünde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından Resul A., köy mezarlığına defnedildi.

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