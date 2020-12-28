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Ağabeye kardeş kurşunu: 1 yaralı
Samsun’da kardeşinin silahlı saldırısına uğrayan bir kişi yaralanarak hastanelik oldu.
Asayiş 28.12.2020, 11:23
Samsun’da kardeşinin silahlı saldırısına uğrayan bir kişi yaralanarak hastanelik oldu.
Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Kerimbey Mahallesi Organize Sanayi Köprüsü yanında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında tartışma bulunduğu öğrenilen S.Y.(28), iş yerine gittiği ağabeyi A.Y.’ye (33) tabancayla ateş açtı. Sağ baldır ve sağ diz altı ile sol baldırından olmak üzere 3 yerinden yaralanan A.Y., 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Polis olandan sonra kaçan S.Y.’yi yakalamaya çalışıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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