Afyonkarahisar’da zehirli yiyecekler ile hayvan katliamı

Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde, köpek, kedi, horoz ve tavuklarında aralarında olduğu 15’e yakın hayvan çeşitli yiyeceklerle zehirlenerek telef edildi. Çok sayıda hayvanın telef olduğu olayın ardından jandarma inceleme başlattı.

Korkunç olay, Çay ilçesine bağlı Akkonak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dün yaşanan olayda İskender Öztürk, hamile olan köpeğini evinin önünde telef olmuş şekilde görünce Çay Belediyesi’ni arayarak yardım istedi. Olaydan birkaç saat sonra mahallede art arda hayvan telefleri yaşanmaya başlandı. Olayda 5 köpek, 2 kedi, horoz ve tavuklarında bulunduğu çok sayıda hayvanın telef olması üzerine Çay İlçe Jandarma Komutanlığı ile Çay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bölgeye gelen ekipler yaptıkları incelemelerin ardından hayvanların zehirlenerek telef edildiklerini belirledi. Hayvanların çöp konteynırları kenarlarına bırakılan et ve çeşitli zehir yiyecekler ile zehirlendikleri tespit edildi. Olay sonrası Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hayvanların nasıl zehirlendiklerinin belirlenmesi için çeşitli numuneler alırken, olayla ilgili başlatılan inceleme ise sürüyor.

“Zehir öyle bir etkili ki hayvanlar yer yemez zehirlenmiş”

Olayla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Öztürk, olay karşısında hem şaşırdıklarını hem de korktuklarını dile getirdi. Öztürk, “Önce hamile köpeğin kapının önünde ölü bulundu. Yetkilileri aradım yardım istedi. Diğer köpeğimi ise öğleden sonra öldü. Köyün 5 bölgesinde sokak hayvanlarının da can verişine şahit oldum. Çöp konteynırları yanına konulan yiyecekler ile zehirlenmiş. Zehir öyle bir etkili ki hayvanlar yer yemez zehirlenmiş” dedi.

Olayla ilgili jandarma ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan inceleme devam ediyor.