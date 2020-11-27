Afyonkarahisar’da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: Yaralılar var

Afyonkarahisar’da bir yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı. Kazada yaralananlar olduğu öğrenilirken, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Edinilen ilk bilgilere göre kaza, Afyonkarahisar-Dinar karayolu üzerinde meydana geldi. Şehirler arası yolcu otobüs ile karşı yönden gelen kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın ardından kontrolden çıkan otobüs tarlaya girdi. Kazada yaralıların olduğu öğrenilirken, bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.