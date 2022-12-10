Afyonkarahisar’da tır otomobile çarptı; 3 yaralı

Afyonkarahisar’da meydana gelen kazada, tırın fark edemeyerek sağ şeritten ilerleyen otomobile yandan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar Çevreyolu Otogar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; yolun sağ şeridinde ilerleyen 03 DK 684 plakalı otomobili fark etmeyen 33 ABP 312 plakalı tır yandan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın dorsesi ile kaldırım arasında kalan otomobildeki 3 kişi sıkıştı. Sıkışan 1’i kadın 3 kişi araçtan çıkartılarak ambulans ile Afyonkarahisar Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin kazaya ilişkin soruşturması sürüyor.