Afyonkarahisar’da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Afyonkarahisar’da aniden başlayan sağanak yağış olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Sel baskınlarının yaşandığı yağışta bir çok cadde ve yol sular altında kalırken, 2. Küçük Sanayi Sitesi’nde ise bazı dükkanları su bastı.

Afyonkarahisar’da öğleden sonra başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Afyonkarahisar 2. Küçük Sanayi Sitesi’nde yağan sağanak yağmur birçok işyerinde sel baskınlarına neden oldu. Sağanak yağmur sonucu meydana gelen sel baskınları nedeniyle birçok iş yer neredeyse kullanılmaz hale geldi. Sanayi sitesi giriş ve çıkışında ise aşırı su birikintileri nedeniyle birçok araç mahsur kaldı.

Site esnafı, dükkanlarındaki sel baskını sonrası oluşan su birikintileri boşaltmaya çalıştı. Aniden bastıran sağanak yağmura hazırlıklısız yakalanan iş yeri sahipleri, dükkanlarında maddi hasarların meydana geldiğini bildirdi.