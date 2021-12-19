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Afyonkarahisar’da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı
Afyonkarahisar’da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Asayiş 19.12.2021, 17:55
Afyonkarahisar’da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, Sultandağı ilçesi Yeşilçiftlik beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere öre; Yeşilçiftlik giriş kavşağında Konya yönünden Afyonkarahisar yönüne gitmekte olan 42 D 2747 plakalı otomobil, sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan elektrik direklerine çarptı. Araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İlk müdahalelerin ardından yaralılar, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.