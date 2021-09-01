Afyonkarahisar’da kontrolsüz yıkım korku dolu anlar yaşattı

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından kent merkezinde gerçekleştirilen 7 katlı eski binanın yıkımı kontrolsüz şekilde yapılınca ortaya korkutan görüntüler çıktı. Yıkım esnasında binanın ön tarafının bir anda çökmesiyle dükkanları ve araçları tuğla ve beton parçalarından zarar gören esnaf, belediyenin zararlarını karşılamasını istedi.

Afyonkarahisar kent merkezindeki 2. Vakıf İşhanı için depreme dayanıklı olmadığı gerekçesi ile yıkım kararı alındı. Bu sabah erken saatlerde başlayan yıkımda iddialara göre gerekli güvenlik önlemleri alınmadı. Belediyenin yüklenici firması tarafından gerçekleştirilen yıkım çalışmasında binanın bulunduğu Ordu Bulvarı da ulaşıma kapatılmadı. Ardından iş makineleri yıkım çalışmasına başladı. Ancak bu sırada binada sulama çalışması da yapılmayınca yıkım anında toz bulutları havaya yükseldiği gibi aynı zamanda yola tuğlalar ve büyük beton parçaları düşmeye başladı. Güvenlik şeridi de çekilmeyen yıkımda ortaya çıkan toz bulutları ise vatandaşlar tarafından cep telefonları ile görüntülendi.

“İş yerlerimiz harap oldu”

Yıkım esnasında meydana gelen ani çökme nedeniyle iş yeri tozdan zarar gören çiçekçi Sultan Şanlı, hiçbir şekilde uyarılmadıklarını iddia ederek, “Kontrolsüz bir şekilde yıkım oldu. Benim iş yerimde mallarımda zararım var, araçlarımız mahvoldu. Bizi uyarmadılar, bizim zararımızı karşılasınlar. Hepsine tek tek ücret ödedim. Benim zararımı karşılayacaklar. Yıkım bitti, bizim iş yerimiz mahvoldu, sonrasında zabıta geldi uyardı, dedi kesinlikle yıkılmayacak ve sonrasında tekrar yıkmaya başladılar. Hiçbir şekilde şerit falan yok. Hiçbir esnafı da uyarmadılar, bizim iş yerlerimiz harap oldu. Yıkım esnasında bir anada çöktü. Söylese ve bütün mallarımı içeriye alsam, kapılarımı kapatsam, camlarımı kapatsam toz girmese. Kimse almaz bu çiçekleri, kime satacağım bu çiçekleri. Ya bir can kaybı olsa, kim duracak bunun arkasında” diye konuştu.

Yıkım esnasında meydana gelen aniden çökme nedeniyle yol trafiğe kapatılarak şerit çekildi.

Öte yandan, konuyla ilgili Afyonkarahisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri açıklama yapmaktan kaçındı.