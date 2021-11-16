Afyonkarahisar’da kaçak içkiden bir kişi daha tedavi altında

Afyonkarahisar’da kaçak içki nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği ilçede, bir kişinin de hastanede tedavi gördüğü bildirildi. Hastanede tedavi gören şahsın, sahte içkiyi 50 TL karşılığında 1,5 litrelik pet şişeye koydurduğu ve hepsini içtiği öğrenildi.

Afyonkarahisar’ın Bolvadin İlçe Devlet Hastanesi acil servis bölümüne etil alkol zehirlenmesi nedeniyle bir şahsın geldiği bilgisini alan polis ekipleri harekete geçti. Tedavisi devam eden Hasan Hüseyin Karagöz isimli şahıs, polis ekiplerine verdiği ifadede; 3-4 gün önce ismini Muzaffer Güçer olarak bildiği şahsın kaçak alkol temin ettiği ve sattığı kendisinin de bu şahıstan pet şişe içerisinde yaklaşık 1,5 litre kadar kaçak alkol aldığını karşılığı olarak 50 TL verdiğini bildirdi. Alkolü içtiğini ve bitirdiğini belirten Karagöz, 15 Kasım Pazartesi günü sabah saatlerinde ikametinde bulunduğu sırada gözlerinde görme kaybı olduğunu, gün içerisinde kaçak alkolden ölen şahısları duyunca kendisinin de kaçak alkol aldığı için tahlil vermek amacı ile hastaneye geldiğini belirterek kimseden herhangi bir şikayetinin olmadığını beyan etti.

Konu hakkında Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek alınan talimatlar doğrultusunda adli tahkikata başlanıldığı bildirildi.