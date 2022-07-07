Afyonkarahisar’da insanlığın bittiği anlar güvenlik kamerasında

Afyonkarahisar’da sanayide babasının yanında çalıştığı esnada öğle yemeği almaya giden çocuğun motosikletten düşüp otomobilin altında kalarak öldüğü sırada güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler insanlığın adeta bittiğini gösterdi. Görüntülerde çocuğu ezen otomobil sürücüsünün sağa sola koşturarak 112’yi aradığı görülürken, çevreden geçen sürücülerin ise can çekişen çocuğa duyarsız kalarak hiçbir şey olmamış gibi yanından geçmesi dikkat çekti.

Afyonkarahisar-Ankara Karayolu üzerinde bulunan İkinci Küçük Sanayi Sitesi’nde Hüseyin Çevik adlı ustanın oğlu 14 yaşındaki İ.Z.Ç., okulların kapanmasıyla birlikte babasına yardım etmeye başladı. Dün öğleden sonra saat 16.30 sıralarında 14 yaşındaki çocuk elektrikli motosikletiyle babasına ve kendine ekmek arası köfte almak üzere yola çıktı. Bir kamyonetin arkasında yavaş yavaş ilerleyen İ.Z.Ç., sol taraf geçmek için direksiyonu kırdığında karşıdan bir otomobilin geldiğini görünce paniğe kapılarak motosikletine firen attı. O sırada yere düşen14 yaşındaki küçüğün kafası otomobilin altında kaldı. Otomobil sürücüsü koşarak kaza yapan çocuğu görünce telefonuna sarılarak 112 ekiplerini aradı. Sağa sola koşarak panik olan otomobil sürücüsüne hiç kimse aldırış etmezken, yerde can çekişen küçük çocuğun ise etrafından arabalar durmayarak geçmesi adeta insanlığın bittiğini gösterdi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde yerde dakikalarca yatan çocuğun yanına hiç kimse gelmezsen araçlar ise kazanın olduğu yol ortasından geçebilmek için birbiriyle yarıştı.

Feci şekilde hayatını kaybeden 14 yaşındaki İ.Z.Ç.’nin bugün toprağa verileceği öğrenildi.