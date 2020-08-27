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Afyonkarahisar’da ilginç kaza
AFYONKARAHİSAR’DA TRAFİK IŞIKLARINDA DURAN BİR OTOMOBİLİN ARKA CAMINDAN PVC PENCERE MALZEMELERİ GİRERKEN ARKA KOLTUKTA YOLCUNUN OLMAMASI OLASI BİR FACİAYI ÖNLEDİ.
Asayiş 27.08.2020, 13:31
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Afyonkarahisar’da trafik ışıklarında duran bir otomobilin arka camından pvc pencere malzemeleri girerken arka koltukta yolcunun olmaması olası bir faciayı önledi.
Kaza, Afyonkarahisa Organize Sanayi Bölgesi kavşağı trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; kasasında pcv pencere malzemeleri ve korniş yüklü olan kamyonet ışıklarda ani fren yapınca kasadaki pvc malzemeler önde duran 03 US 634 plakalı otomobilin arka camını kırarak içeriye girdi. İlginç kazada otomobilin arka koltuğunda yolcu olamaması olası bir faciayı önledi.
Kaza sonrası arka camından pvc malzemeleri giren araç sürücüsü de büyük şaşkınlık yaşadı.
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