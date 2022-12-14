Afyonkarahisar’da ilginç kaza

Afyonkarahisar’da meydana gelen ilginç kazada, tır sürücüsü ani fren yapınca dorsesinde taşıdığı rulo halindeki demirler olduğu yerden fırlayıp aracın kupasını parçaladı. Demirlerin çarpması ile devrilen kupadaki sürücü yaralandı.

Kaza dün gece Emirdağ-Bolvadin karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 42 ATA 050 plakalı tır ile rulo halinde demir taşıyan A.K., Bolvadin ilçesinde trafikte ilerlerken ani fren yaptı. Sarsıntının etkisi ile dorseden fırlayan demirler tırın kupasını çarparak parçaladı. Çarpmanın etkisi ile kupa yerinden sökülüp yola düştü. Kazanın ardından çevredekilerin yardımıyla bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralanan ve kendi imkanları ile kupadan çıkmayı başaran sürücüyü ambulans ile hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası bir kısmı yola savrulan demirler ise olay yerine gelen vinç ile yol kenarına alındı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.