Afyonkarahisar’da iki grup arasında alacak verecek kavgası: 1 yaralı

Afyonkarahisar’da patates alım satımından dolayı iki grup arasında çıkan alacak verecek kavgasında 1 kişi yaralandı.

Olay, Şuhut ilçesinde iftar sonrası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet İ. ile Serkan İ., aralarında patates alım satımından dolayı alçak verecek meselesi bulunan Ali S. ve kardeşi Abdullah S. ile sokakta karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada Ali S., karşı tarafın bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri bıçaklanan Ali S.’yi ambulanslar ile hastaneye kaldırdı. Olayın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.