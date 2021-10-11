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Afyonkarahisar’da feci kaza, 3 ölü (1)
Afyonkarahisar’ın İşcehisar ilçesi Çatağıl köyünde, öğrencileri taşıyan okul servisinin kontrolden çıkarak çevredeki ormanlık alanda ağaçlara çarparak adeta ikiyi bölündü. Meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Asayiş 11.10.2021, 10:35
Afyonkarahisar’ın İşcehisar ilçesi Çatağıl köyünde, öğrencileri taşıyan okul servisinin kontrolden çıkarak çevredeki ormanlık alanda ağaçlara çarparak adeta ikiyi bölündü. Meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.