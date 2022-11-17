Afyonkarahisar’da ‘Düzensiz Göç ile Mücadele ve Huzur Uygulaması’

Afyonkarahisar kent genelinde polis ekiplerince yapılan ‘Düzensiz Göç ile Mücadele ve Huzur Uygulaması’nda toplam 2 bin 55 şahıs sorgulanırken 44 bin 218 TL para cezası uygulandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent merkezi ve ilçelerde yapılan ‘Düzensiz Göç İle Mücadele ve Huzur Uygulamasına’ yönelik 55 ekip, 237 personel ile 32 uygulama noktasında denetimler yapıldı. Yapılan uygulamalarda; 94’ü yabancı uyruklu 2 bin 55 şahıs kontrol edildi. 24 metruk bina ve muhtelif yerler, 30 umuma açık işyeri, 5 Otobüs terminali kontrol edilirken yine 469 araç kontrol edilip 16 araca toplam 31 bin 290 TL idari trafik cezası uygulandı. Hakkında Denizli İcra İlamat Masası’nın kararıyla nafaka hükümlerine uymamak suçundan aranması olan 1 şahıs Dinar Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Türkiye’ye illegal yollardan giriş yaptıkları tespit edilen Afganistan uyruklu 2 şahıs ve İl Göç İdaresi Müdürlüğünce dosyası kapatılarak hakkında sınır dışı kararı alınan 1 Afganistan uyruklu şahısın iş ve işlemleri tamamlanarak muhafaza altına alınıp, 12 bin 928 TL idari para cezası uygulandı.