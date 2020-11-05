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Afyonkarahisar’da devrelin tırın sürücüsü hayatını kaybetti

AFYONKARAHİSAR’DA BİR TIR KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLDİ. MEYDANA GELEN KAZADA TIR SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ.

Asayiş 05.11.2020, 17:15
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Afyonkarahisar’da devrelin tırın sürücüsü hayatını kaybetti

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkan bir tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ali Şenses (65) idaresindeki 42 ADL 218 plakalı tır, İyaş kavşağında devrildi. Kaza sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, hayatını kaybeden Şenses’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Dinar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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