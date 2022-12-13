Afyonkarahisar’da çalmadık akü bırakmadılar

Afyonkarahisar’da kamyonetlerden toplam 30 akü çalan ve polis ekipleri tarafından yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Son zamanlarda il merkezi ve ilçelerde meydana gelen kamyonetlerden akü hırsızlığı olayları arttı. Kent merkezi Eşrefpaşa mahallesinde 3 kamyonete ait 6 akü, İşcehisar ilçesi Çukur mahallesi ve Zeybek mahallesinde 4 kamyonete ait 6 akü, Bolvadin ilçesi Yakup Şevki Paşa mahallesinde 2 kamyonete ait 4 akü, Gebeceler Kasabası Kocatepe, istiklal ve Yeni Mahallede 7 kamyonetten 7 akü, Sülümenli Kasabası ve Göynük Köylerinden 7 akü olmak üzere toplamda 30 akü faili meçhul şahıslar tarafından çalındı. Olaylar ile ilgili olarak Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğinin yapmış olduğu araştırmada, olayları gerçekleştiren şahısların oto tamircisi F. Cihan ve Çobanlar doğumlu M.C. Alaka isimli şahıslar olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan şahısların emniyetteki sorgularında; olayları 03 ACY 612 plakalı aracın plakalarını sökmek suretiyle birlikte gerçekleştirdiklerini belirterek, borçlarını ödemek için çaldıkları aküleri Çobanlar ilçesinde faaliyet gösteren K. Hurdacılık isimli iş yerine ve seyyar hurdacıya 8 bin TL karşılığında sattıklarını beyan ederek suçlamaları kabul ettiler. Suça unsur 4 akü bulunarak sahiplerine teslim edilirken, hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklanarak cezaevine sevk edildi.