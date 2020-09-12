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Afyonkarahisar’da aniden çıkan fırtına şaşkınlığa sebep oldu

AFYONKARAHİSAR’DA ÖĞLEN SAATLERİNDE ANİDEN ÇIKAN FIRTINA KORKUYA NEDEN OLURKEN KENTİN ÜSTÜNÜ İSE TOZ BULUTU KAPLADI. VATANDAŞLAR OLAYA ŞAŞIRIRKEN, TOZ BULUTUNDAN DOLAYI BAZI NOKTALARDA GÖRÜŞ MESAFESİ DE YER YER DÜŞTÜ.

Asayiş 12.09.2020, 15:25
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Afyonkarahisar’da aniden çıkan fırtına şaşkınlığa sebep oldu

Afyonkarahisar’da öğlen saatlerinde aniden çıkan fırtına korkuya neden olurken kentin üstünü ise toz bulutu kapladı. Vatandaşlar olaya şaşırırken, toz bulutundan dolayı bazı noktalarda görüş mesafesi de yer yer düştü.

Kentte öğlen saatlerinde aniden çıkan fırtınada hayati olumsuz etkiledi. Saatteki hızı zaman zaman 30 kilometreye kadar çıkan rüzgarda özellikle yayalar yürümekte zorluk yaşadı. Rüzgarla ile birlikte kentin üstü de bir anda toz bulutu ile kaplandı. Toz bulutundan dolayı görüş mesafesi de yer yer düştü.

Fırtınada esen rüzgarla birlikte dökülen ve sağa sola savrulan yaprakları süpüren temizlik görevlileri ise zor anlar yaşadı. Fırtınaya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar duruma şaşırdıklarını söylerken, fotoğraf meraklıları ise toz bulutunun arkasında kalan tarihi Karahisar Kalesi’ni çekmek için bir birleri ile yarıştı.

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