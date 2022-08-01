Afyonkarahisar’da alkol zehirlenmesi şüphesi

Afyonkarahisar’da alkol aldıktan sonra rahatsızlanıp hastaneye başvuran bir şahıs Acil Serviste bayılınca yoğun bakıma kaldırıldı.

Olay, Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hastane acil servisine başvuran Metin Ç. (66), alkol aldıktan sonra rahatsızlandığını söyleyerek sağlık görevlilerinden yardım istedi. Görevlilerin müdahale etmek istediği şahıs bir anda bayıldı. Bunun üzerine polikliniğe götürülen Metin Ç.’nin yapılan tetkiklerinde alkol zehirlenmesi geçirdiği belirlenerek yoğun bakıma alındı. Olayın ardından hastane polisi şahsın kimliğini tespit edip ardından yakınlarına ulaşmak ve olayın nerede gerçekleştiğinin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Öte yandan, şahıs Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.